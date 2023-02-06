Edirne Keşan'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Edirne'nin Keşan ilçesinde Hastane Caddesi'nde yaşayan bir kadın evinde ölü olarak bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Hastane Caddesi’ndeki bir apartmanda yalnız oturduğu öğrenilen 73 yaşındaki G.A, kendisi sık sık ziyaret eden bir yakınına bu kez kapıyı açmadı.
Kapının açılmaması üzerine ziyarete gelen yakını durumu, polise bildirdi.
Olay yerine diğer ekiplerle beraber gelen itfaiye ekipleri, apartmanın 3. katına merdivenle ulaşarak, pencereyi açmaya çalışırken penceredeki cam kırıldı.
Pencereden içeriye giren ekipler, daha sonra polise ve sağlık ekibine kapıyı açtı. Ekiplerin içeriye girmesi ile G.A’nın cansız bedeni ile karşılaşıldı.
İnceleme sonrasında G.A’nın cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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