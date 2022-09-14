Edirne Keşan'da servis denetimleri yapıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan okul servislerine yönelik denetimlerde 7 okul servis sürücüsüne 4 bin 385 lira tutarında cezai işlem uygulandı.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Keşan merkezinde öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Keşan Bölge Trafik Denetleme Büro Amirliği, Keşan Belediyesi tarafından Keşan ilçesi Atatürk Bulvarı, Rasim Ergene Caddesi ve Paşayiğit Mahallesinde öğrenci servis taşımacılığı yapanlar kontrol edildi.

Aynı zamanda İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki belde ve köylerden şehir merkezine taşımalı eğitim yapan 25 servis aracı ve şoförlerinin denetiminde 7 okul servis sürücüsüne 2918 sayılı kanunun ilgili maddelerinden 4 bin 385 TL tutarında cezai işlem uygulandı.