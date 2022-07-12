Edirne Keşan'da 'kask' denetimi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri kask denetimlerini sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazete (EDİRNE İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle motosiklet sürücüleri ile kuryelerde kask denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşın güvenliği açısından çok önemli olduğu belirtilen denetimlerle ilgili sıcak havalar nedeniyle bir çok motosiklet sürücüsünün kask ve koruyucu ekipman takmadıkları gözlendiğine dikkati çekilerek, "Bu denetimlerimiz vatandaşlarımız için yapılmakta. Umarız ki motosiklet sürücülerimiz ve kuryelerimiz kask kullanmadan trafiğe çıkmaz. Bu kendi güvenlikleri açısından da çok önemli” denildi.

Bu arada yaya geçitlerinde yayaya yol verme, emniyet kemeri gibi, kask konusunun da çok önemli olduğu ve ülkemiz genelindeki ölümlü ve yaralanmalı kazaların ekseriyetinin motosikletlerin karıştığı kazalar olduğu da belirtilen açıklamada, “Emniyet kemeri kullanımı gibi kask kullanımı da ölüm ve yaralanma oranlarını ciddi ölçüde azaltıcı etmenlerden. Yayalara yaya geçitlerinde yol verme konusu da önemli, maalesef yaralanma ve olumlu kazaların ciddi bir kısmı da yayalara çarpma seklinde gerçekleşiyor. Bu konularda eğitici ve bilinçlendirici çalışmaların sürekli yapılacağı ve denetimlerin de devam edecek" ifadelerine yer verildi.