Edirne Keşan'da internet kabloları çalınıdı... 15 gündür internet yok!

Edirne'nin Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, mahallelerinde bulunan 350 metre internet kablolalarının çalındığını belirterek, mahallenin yarısında 15 günden bu yana internet bağlantısı olmadığını ve muhtarlıkta da devletin hizmetini yerine getirememesinden dert yandı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, 10 yerden yaklaşık 350 metrelik internet kablolarının çalındığını öne sürerek, 40 bin liralık maddi zararın yanı sıra manevi yönden de vatandaşları zarara uğrattığını ileri sürdü.

Suçluları yakalayıp adalete teslim eden emniyet ekiplerine teşekkür eden Muhtar Kalfalar, 15 gündür vatandaşın mağduriyetini kimin ödeyeceğini sordu.

Hırsızlık olaylarından da yakınan Muhtar Kalfalar, internet konusunda yetkililerin bir an evvel gereken çözümü ve hassasiyeti göstermelerini istedi.