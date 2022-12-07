Edirne Keşan'da Emniyet'ten broşürlü uyarı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerii, hırsızlıkların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler kapsamında vatandaşları bilgilendirerek uyardı.Erdoğan DEMİR -EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından İstasyon ve Büyük Camii mahallelerinde esnaf ve vatandaşlar, hırsızlıkların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme amaçlı ziyaret edildi.

Ziyarette Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hırsızlığa Karşı Alınması Gereken Önlemler” içerikli broşürler dağıtıldı.

Bu tür çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği kaydedildi.