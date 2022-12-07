Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Edirne Keşan'da Emniyet'ten broşürlü uyarı
Yerel 07.12.2022, 10:22
Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerii, hırsızlıkların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler kapsamında vatandaşları bilgilendirerek uyardı.Erdoğan DEMİR -EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından İstasyon ve Büyük Camii mahallelerinde esnaf ve vatandaşlar, hırsızlıkların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme amaçlı ziyaret edildi.
Ziyarette Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hırsızlığa Karşı Alınması Gereken Önlemler” içerikli broşürler dağıtıldı.
Bu tür çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği kaydedildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Rizespor
|15
|26
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Keçiörengücü
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü