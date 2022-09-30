Edirne Keşan'da arkadaşını bıçakla yaraladı, tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde arkadaşı ile girdikleri tartışma sonucu bıçakla üç yerinden yaralanan E.S. ağır yaralandı. Şüpheli olarak gözaltına alınan arkadaşı O.G ise, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Alınan bilgiye göre, Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Keşan Devlet Hastanesi'ne kendi imkanları ile gelen E. S.’nin iki akciğerinde kısmi sönme, sağ göğüs bölgesinde bir adet- sol sırt bölgesinde üç adet kesi mevcut olması üzerine, hayati tehlike kaydıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

E.S. arkadaşı O. G. ile alkol aldıkları esnada aralarında tartışma çıktığını, O.G.’nin bıçakla kendisine saldırdığını, sonra evine gittiğini, kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye gittiğini beyan etti.

Polisin yaptığı çalışmada şüpheli O.G. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edilen O.G., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.