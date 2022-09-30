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Edirne Jandarması 307 litre kaçak içkiye el koydu
Yerel 30.09.2022, 09:18
Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca şehir merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 299 litre rakı ve 8 litre votka olmak üzere toplam 307 litre kaçak içkiye el konuldu.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Alınan bilgiye göre kaçakçılıkla mücadele kapsamında Edirne merkez ve kırsalında çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine durdukları araçtan 300 litreyi aşkın kaçak alkol ele geçirdi.
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine söz konusu kaçak içkilere el konulurken, yasal süreç başlatıldı.
Ekipler, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettireceklerini kaydetti.
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