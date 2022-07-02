Edirne Erikli sahilindeki yangına kumla, kürekle topyekün müdahale!

Edirne'nin Keşan ilçesi Erikli sahilinde dün akşam saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Büyük boyuttaki yangında can kaybınının olmaması teselli oldu.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Alınan bilgiye göre, Rıza Kabak'a ait Sunset Beach Club'ın depoları ile çalışanların kaldığı konteynerde sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar yangını görür görmez çevrede bulunan çeşmelere hortum takarak, şişelere su doldurarak ve sahilden aldıkları kumları kürekle atarak yangına müdahale etmeye çalıştılar.

Yangına çevreden gelen vatandaşlar sahilden küreklere ve elleri ile aldıkları kum ve şişelere doldurdukları sularla müdahale ettiler.

Yangında 4 konteynerden 3 'ü kullanılmaz hale gelirken, maddi zararın bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.

Büyük boyuttaki yangında can kaybınının olmaması teselli oldu.

Öte yandan vvatandaşlar daha önce kooperatife ait itfaiye olduğunu ve yangınlara müdahale edildiğini belirterek, "Bu itfaiye şimdi nerede Keşan'a mı çekildi acaba? Keşan Belediyesi geçen yılki pazaryeri yangınından maalesef ders almamış. Umarım bundan sonra böyle bir olay meydana gelmez ve can kaybı olmaz" şeklinde konuştu.