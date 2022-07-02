Edirne Erikli'de itfaiye teyakkuzda bekleyecek

Edirne'nin Keşan ilçesindeki itfaiye araç ve ekipleri yaz sezonu boyunca hem Erikli, hem de Yayla ve Danişment sahillerine bakacak.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Keşan Belediyesi’nin mücavir alanlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Bülent Günsal ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Gökhan Yılmaz, yaptıkları açıklama ile yaz sezonu boyunca Erikli’de konuşlanan itfaiye araçlarının, hem Erikli, hem de Yayla ve Danişment sahillerinde olası yangınlara karşı teyakkuz halinde olacağını bildirdi.

Başkan Yardımcısı Bülent Günsal ve İtfaiye Müdürü Gökhan Yılmaz, Erikli Sahili’nde 1 Temmuz 2022 Cuma günü meydana gelen yangın nedeniyle yangının çıktığı alandaki işletmeciye ve tüm Erikli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile duyarlılık göstererek destekte bulunan tüm Erikli esnafı ile sakinlerine teşekkür etti.

Bülent Günsal ve Gökhan Yılmaz, Erikli Sahili’nde 1 adet 5 tonluk 18 metre merdivenli araç, 1 adet rotfire ani müdahale aracı, 1 adet kuga aracı ile mücavir alanlarda yangın ve benzeri olaylara müdahale için 7/24 hazır şekilde konuşlandırıldığının altını çizdi.

Günsal ve Yılmaz, hem Erikli’de geçen yıl meydana gelen Pazar yeri yangını ile geçen Cuma günü meydana gelen yangının elektrik altyapısına fazla yüklenilmesi nedeniyle gerçekleştiğine vurgu yaptı ve aşırı yüklenme ve yetersiz elektrik altyapısının kötü sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak mücavir alanları olan Erikli merkez olmak üzere Yayla, Danişment ve bağlı köyler civarında bulunan alanlarda, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ile yapmış oldukları işbirliği protokolü çerçevesinde müdürlük bünyesinde bulunan 3 adet merdivenli araç, 1 adet arazöz, 2 adet ani müdahale aracı rotfire aracı ve 1 adet kaza kırım aracımız ile sorumluluk alanlarında bulunan bölgelerde her türlü yangın ve kazalara müdahale anlamında hazır şekilde beklediklerini bildiren Günsal ve Yılmaz, “Keşan merkez, Erikli, Yayla, Danişment ve Mecidiye sahili ve ana arterler üzerinde her türlü yangın ve kazalara müdahale ve destek anlamında hazır şekilde beklemekteyiz.” dedi.

Yaz sezonu nedeniyle çok yoğun bir nüfusa hizmet verilen bir dönem geçirdiklerine işaret eden Bülent Günsal ve Gökhan Yılmaz, ilçemizde ve mücavir alanlardaki sahillerde yaşayan vatandaşlarından duyarlı olmalarını istedi.

Günsal ve Yılmaz, özellikle yazlık alanlara ulaşım anlamında erişim sağlarlarken yol kenarlarında ekili alanlara araçlardan sigara izmariti ve benzeri yanıcı maddeleri atmamalarının büyük büyük bir önem arz ettiğini ifade etti.

Bülent Günsal ve Gökhan Yılmaz, “Vatandaşlarımız konutlarında ve iş yerlerinde özellikle mutfak alanlarında yangın tüpü bulundurmaları gerekiyor. Elektrik tesisatlarının bakım ve onarımlarını düzenli olarak yaptırmaları ve kaçak akım rölesinin de muhakkak elektrik sayaçlarında bulunması yangınları önleme anlamında büyük önem arz ediyor.” dedi.

Günsal ve Yılmaz ve elektrik altyapısı bakım ve onarımlarında muhakkak işin ehli ve yetki belgesi sahibi olan kişilerin tercih edilmesi gerektiğinin hayati önemine işaret etti.