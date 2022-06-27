Edirne Enez Belediyesi'nden çiftlere 'düğün' hediyesi

Yükselen enflasyon sebebiyle yeni hayata başlamakta evlenmekte zorluk çeken gençler için Enez Belediyesi örnek olabilecek bir davranışa imza attı.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enez’de ikamet eden yeni bir aile kuracak ve yeni bir hayata başlayacak olan gençlerden düğün salonu ücreti almayacaklarını duyurdu.

Yeni evlenecekler için 'çorbada bizimde tuzumuz olsun' diyerek düğün salonu ücreti almayacaklarını açıklayan Başkan Günenç, düğün tarihleri ile ilgili Enez Belediyesi Zabıta Amirliği'ne başvuruda bulunmalarını istedi.