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Edirne'de kadın şiddetine karşı farkındalık yürüyüşü

Yerel 26.11.2022, 15:30
Edirne'de kadın şiddetine karşı farkındalık yürüyüşü

Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan Kent Konseyi ve okul aile birlikleri işbirliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen “Kadına Şiddete Karşı Sabah Sporu ve Farkındalık Yürüyüşü” gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Saat 09.30 sıralarında Keşan Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda başlayan etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, Keşan Belediye Meclis Üyesi Sema Kılıç, belediye kadın personelleri, vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Helvacıoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturduklarını ifade ederek, “Kadına yönelik şiddet, erkek işi olmadığı gibi insan işi de değildir. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir, affedilemez bir insanlık suçudur. Bir kadına şiddet uygulamak güçlü bir insan olduğumuzu göstermez. Bilakis insan olamadığımızı ispatlar. Ve nihayet kadına şiddet, zayıf karakterli insanların gösterdiği bir davranış şeklinden başka hiçbir şey değildir. Ne acıdır ki, kadına yönelik şiddet, coğrafi sınırların ötesinde, tüm toplumların maalesef ortak sorunudur istatistiklere göre; dünyada her 3 kadından 1’i, hayatlarının bir döneminde, şiddete maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre; dünyada her gün 137 kadın öldürülüyor. Sadece fiziksel değil, psikolojik şiddet de maalesef devam ediyor oysa tek bir kadının dahi öldürülmesi, insanlığın haince sırtından bıçaklanmasıdır ve her seferinde, dünyanın biraz daha karanlığa gömülmesidir. Kadına şiddet, kötü huylu bir tümördür. Çağımızın bir utanç kaynağıdır… Dolayısıyla bu konuda verdiğimiz her mücadele, sağladığımız her iyileşme, tüm dünya kadınlarının hayrınadır. Şiddetin kökünü kurutmak, hepimizin görevi olmalıdır. Bu konuda tek yürek olmalıyız. Kadınlarımızı eğitim, ekonomi ve siyasal katılım alanlarında teşvik etmeli ve güçlendirmeliyiz. Bırakın kadınların bir damla kanının dökülmesini, bir damla gözyaşı dökmelerine dahi tolerans göstermemeliyiz. Kadınlarımız hep mutlu olmalıdır. Bu arada belediyemizin bugüne özel idari izinli olan kadın çalışanlarına da iyi vakitler diliyorum. Kültür turu hediye ettiğimiz kadınlarımıza da iyi yolculuklar diliyorum. Hiçbir kadının şiddet görmediği ve şiddetin olmadığı bir dünya temenni ediyorum.” dedi.

Daha sonra söz alan İlhan Saz ise kadına karşı her türlü şiddete 0 tolerans göstereceklerini söyledi.

Konuşmaların arından programa katılanlar yürüyüş gerçekleştirdi.

Öte yandan programa katılan bayanlara Keşan Belediyesi tarafından kültür turu hediye edildi.

KORTEJ DÜZENLEDİ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen farkındalık yürüyüşü ise 12.00 sıralarında başladı.

Yürüyüşe; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP İlçe Başkanı Recep Pekcan, Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik Parkı önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda Kafalı tarafından basın açıklaması yapılmasının ardından program sona erdi. 

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