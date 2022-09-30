Edirne'de İpsala-Enez Elektrik Enerjisi için 'ÇED' kararı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Enez-İpsala sınırları içerisinde yer alacak “154 kV İpsala-Enez Elektrik Enerjisi İletim Hattı Projesi” ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED Olumlu” kararı verildi.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yapılan duyuruda, Enez-İpsala mevkiindeki Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 154 kV İpsala-Enez Elektrik Enerjisi İletim Hattı projesi ile ilgili olarak, bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenip, değerlendirildiği kaydedildi.

Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verildi.

Söz konusu projeye ait nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususların mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerektiğinin altı çizilen raporda; planlanan proje ile bölgenin enerji taleplerinin kesintisiz olarak karşılanması ve uzun vadede karşılaşılması muhtemel enerji darboğazının engellenmesinin amaçlandığı dile getirildi.

“GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASININ ARDINDAN PROJEYE BAŞLANACAK”

Tesis edilecek Elektrik Enerjisi İletim Hattı için hat güzergahı boyunca toplam 92 adet direğin inşa edilmesi planlandığına dikkati çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Tesis edilmesi ve işletilmesi planlanmakta olan hattın, proje ömrünün yaklaşık 30 yıl olarak öngörülüyor. En az 30 yıl ekonomik ömrü olan Elektrik Enerjisi İletim Hattı’nın taşıyacağı enerji yükünün ülke ekonomisine katkısı ve kurum tarafından tahsil edilecek hat kullanım bedeli ile ilk 10 yılda maliyetini çıkartacağı geriye kalan yıllarda ise kuruma kâr getireceği öngörülüyor. Yapılacak projenin bedelinin ise, 16 milyon TL olması öngörülüyor. Projede, gerekli izinlerin alınmasının ardından projeye başlanacağı ve inşaat süresinin ise, yaklaşık 12 ay sürmesi öngörülüyor"