Edirne'de 'Dezenformasyonla Mücadele' paneli

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği iş birliğinde, yerel medya buluşmaları kapsamında "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" başlıklı panel düzenlendi.EDİRNE (İGFA) - İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, yakın bir zamanda İletişim Başkanlığı tarafından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin kurulduğunu anımsatarak, dezenformasyonla mücadeleyle ilgili çeşitli illerde paneller düzenlendiğini söyledi. Ülgen, "Başkanlığımızın hakikat mücadelesi bu şekilde devam edecektir. Dezenformasyona geçit vermeyeceğiz." dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan haberde Edirne'deki panelde, Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi köşe yazarı Ekrem Kızıltaş da Türkiye karşıtlarının, başta medya üzerinden olmak üzere, ciddi dezenformasyon yöntemleri uyguladığını ifade etti. Dezenformasyonun birçok alanda sürdüğünü anlatan Kızıltaş, "Bunun karşısında durmak iktidardan ya da muhalefetten yana olmak değil Türkiye'den yana olmaktır." dedi.

Türkiye karşıtlarının Her dönemde olduğunu dile getiren Kızıltaş, "Manda yanlıları, güdüm yanlıları dediğimiz insanlar maalesef dışarıdan yapılan dezenformasyon girişimlerinin içimizdeki canlı takipçileri. Mesele bu ülkeye sahip çıkmak. Mesele objektif olmak. Manipüle etmek ya da etmemek meselesi değil."

Anadolu Ajansı Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler de panelde "Görsel manipülasyon ve haber fotoğrafının gücü" başlıklı sunum yaptı.

Manipüle edilmiş haber fotoğraflarından örnekler sunan Sevenler, "Haber fotoğrafçılığının ilk ortaya çıktığı zamandan beri maalesef manipülasyonlar var. Karanlık odada yapılan manipülasyonlar oldukça yoğun. Dijital çağda ise çok daha kolay ve çok fazla şekilde yapılıyor. O yüzden mutlaka görsellerin gerçekliğini ve akla yatkınlığını sorgulamak gerekiyor." dedi.

Daily Sabah Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik ise son yıllarda bilgi kirliliği, bilgi düzensizliği ve bilgi kaosunun ortaya çıktığını dile getirdi. Bilgi savaşları devrinde her şeyin son sürat ilerlediğini anlatan Çelik, "TikTok, Twitter ve Instagram çağını yaşıyoruz. Önceleri geleneksel medyada kullandığımız birçok elementi artık sosyal medya ve internet çağında çok kullanamıyoruz." dedi. Çelik, teyit ve kontrol mekanizmaları olsa da hız ve tıklanma tutkusuyla gazetecilik dışı ürünlerin ortaya çıktığına değindi.

Panele, gazeteciler ile kurumların halkla ilişkiler ve medya bölümü sorumluları katıldı.