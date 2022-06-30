Edirne'de annesini tehdit eden gencin aranma kaydı çıktı, tutuklandı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde annesini tehdit eden genç, aranmasından dolayı tutuklandı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Caddesi’ndeki bir adreste yaşandı.

Aile içi şiddet konusu ile ilgili müracatçı olan M.Ç adlı kadın, 26 yaşındaki öz oğlu M.Ç.'nin kendisine devamlı olarak tehdit ve hakarette bulunduğunu ve konudan dolayı davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti. Şikayet üzerine anne ile oğul Polis Merkezi'ne getirildi.

Burada işlemleri sırasında oğul M.Ç.'nın yapılan UYAP sorgusunda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan da aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.Ç sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.