Edirne Belediyesi'ne 'Özel Kalem' ödülü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 12’ncisi düzenlenen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödülleri’nde, “Uluslararası İşbirliği Kategorisi Yılın İl Belediye Başkanı Ödülü”ne layık görüldü.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - 12'ncisi düzenlenen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödülleri sahiplerini buldu.

Özel Kalem Dergisi tarafından İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde 22 proje ve 16 belediye başkanı ödüle layık görüldü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Uluslararası İşbirliği Kategorisi’nde "Yılın İl Belediye Başkanı Ödülü’nü kazandı.

Başkan Gürkan, “Yerel yönetim camiasında özel bir yeri olan Özel Kalem Dergisi tarafından düzenlenen törende Edirne’mize Belediyecilik anlamında yeni bir ödülü daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beni ve Belediyemizi bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.