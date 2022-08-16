E-ruhsat uygulaması çevre illere örnek oluyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret eden İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, Antalya’daki belediyelere Isparta Belediyesi’nin e-ruhsat uygulamasını örnek olarak gösterdiklerini belirterek, benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesini talep ettiklerini söyledi. Akdoğan, “Isparta’da Belediye Başkanımız bir vizyon ortaya koymuş ve önderlik yapmış. Meslektaşlarım adına Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.ISPARTA (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Isparta Belediyesi’nin e-ruhsat uygulaması ve dijital arşiv çalışmaları ele alındı.

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, Isparta Belediyesi’nin e-ruhsat uygulamasını daha önce yaptıkları Isparta ziyareti sırasında öğrendiklerini, uygulamadan dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Akdoğan, “Oda seçim çalışmalarımızda ‘E-ruhsat uygulaması teknoloji çağında uygulanmalı’ demiştik. Projeci arkadaşlarımız projelerini hazırlıyorlar, belediyeye geliyorlar, yapı denetime gidiyorlar, eksik oluyor tekrar çıktı almak zorunda kalıyorlar. Bu da zaman ve kağıt israfına yol açıyor. Biz de bununla alakalı proje üretiyorduk. Isparta’ya geldiğimde bu uygulamanın yapıldığını öğrenmiş ve çok şaşırmıştım. Şuanda buna vizyon koymuş bir belediye ve önderlik yapan bir Belediye Başkanımız var. O anlamda uygulama bu çok değerliydi” şeklinde konuştu.

Son 3 haftadır Antalya’daki merkez belediyeleri ziyaret ettiklerini ve kendilerinden çeşitli taleplerde bulunduklarına değinen Akdoğan, belediyelerden Isparta Belediyesi’nin e-ruhsat uygulamasına benzer bir uygulama yapmalarını istediklerini ifade etti. Akdoğan, “Bu uygulama için çok uzaklara gitmeye gerek yok burada yapılıyor. Antalya’da da e-ruhsat uygulamasını hayata geçirebilirsek bizim için çok faydalı ve kıymetli olacak. İklim değişikliğiyle alakalı zirveler yapılıyor. Bunun bir adımı da dijitalleşmeye geçmekle başlıyor. Bugün e-ruhsat uygulamasıyla zamandan tasarruf yapılıyor, kağıt israfının da önüne geçiliyor. Yönetim kurulu ve meslektaşlarım adına Belediye Başkanımıza mesleğimize vermiş olduğu katkılar ve ortaya koyduğu vizyondan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikten sonra İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirterek, önerileri doğrultusunda hareket ettiklerini, bu sayede e-ruhsat uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi. Oda yetkililerinin eski uygulama ile zaman kaybı yaşadıklarını ve çok fazla kağıt israfı olduğunu dile getirdiklerine değinen Başkan Başdeğirmen, e-ruhsat uygulaması sayesinde artık bilgisayar üzerinden ruhsat alınabildiğini kaydetti.

E-ruhsat uygulamasının çalışma yöntemiyle ilgili bilgi veren Başkan Başdeğirmen, “Uygulama ile ruhsat sırası da görülebiliyor. Kendisinden önce araya birilerinin girip girmediğini de oradan izleyebiliyorlar. Bu uygulama yokken kendi projelerinin önüne geçenler olduğu zaman bazı itirazlar yaşanabiliyormuş. Ama bu uygulama sayesinde kendi projelerinin önüne sonradan başka bir projenin geçmediğini takip edebiliyorlar. Arkadaşlarımız projede eksiklik bildirirse karşı ekrana düşüyor ve onlar da kısa zamanda düzeltip geri yüklüyorlar. Daha önce arkadaşlar imar müdürlüğündeki projelerin 7-8 ay gibi geciktiğini söylemişlerdi. Şimdi 20 güne kadar düştük. İmar konusunda çok önemli bir çalışma yaptık. Altyapıyı çok güçlendirdik. Yeni cihazlarla donattık. Şeref Korkmaz başkanımız da bizleri yönlendirdi” görüşlerinde bulundu.

E-ruhsat uygulamasını daha da randımanlı hale getirecek olan e-arşiv (dijital arşiv) uygulamasını da hayata geçirmek üzere çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Geçmişe yönelik bilgi almak istediğinizde arkadaşlar ‘elimdeki iş bitince dosyanızı bulayım, inceleyeyim ve size bilgi vereyim’ diyordu. Ya da birkaç gün sonra bakabiliyorlardı. Böyle ilkel bir çalışma içerisinden çok modern ve pratik hale geldik. E-arşiv yapmak imar uygulamasından daha zor bir iş. Yaklaşık 6 aydır arşivlerimizi dijitale alıyoruz. Bir müteahhit ve mühendisimiz geldiği zaman 40 yıl önceki belgeyi bir tıkla birkaç saniye içerisinde önüne koyabilecek hale geliyoruz. Tozlu, rutubetli ortamdan çıkıyoruz. Bu da bizim için önemli bir çalışmaydı. Günün getirdiği teknolojiyi kullanarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Geri dönüşlerde müteahhit ve mühendislerimizin memnuniyetlerini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Amacımız her türlü belediye hizmetinin vatandaşımıza ulaşabilmesidir. Yapmış olduğumuz bir uygulamayı başka il ve ilçelere örnek olarak göstermeniz bizim için gurur verici. Bu anlamda emek veren personelime, İnşaat Mühendisleri Odamızın İl Temsilciliğine ve sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.