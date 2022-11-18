e-Devlet ile daha hızlı ve kolay hizmet

Yerel yönetimlerin e-Devlet Kapısı üzerindeki hizmet sayısını artırarak, sistemi daha verimli ve nitelikli kullanması amacıyla düzenlenen eğitim toplantısı Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde yapıldı.DENİZLİ (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 2020 yılından itibaren koordine ettiği kamu kurum ve kuruluşlarda e-Devlet Kapısı’nın kurulması ve yönetilmesi çalışmaları Denizli’de de sürüyor. Bu kapsamda yerel yönetimlerin e-Devlet Kapısı üzerindeki hizmet sayısını artırarak, sistemi daha verimli ve nitelikli kullanması amacıyla düzenlenen eğitim toplantısı Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordinesi ve ev sahipliğinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitim çalışmasına, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Tamer Bezmez ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mehmet Şişman ile TÜRKSAT Yetkilisi Fatih Çiçek, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri çalışanları katıldı.

Toplantıda, e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet sunan il/ilçe belediyelerinin hizmetlerinin sayısının artırılması, henüz e-Devlet Kapısı entegrasyonu bulunmayan ilçe belediyelerinin entegrasyonlarıyla ilgili çalışmalar anlatıldı. Belediye hizmetlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden sunumuyla vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacağı ve iş yükünün azalacağı vurgulanırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin e-Devlet Kapısı üzerinden 20 farklı hizmet verdiği belirtildi.