Düzköy Pazaryeri ve Otopark Projesi start verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yönelik projelerini birbiri ardına hayata geçirmeye devam ediyor. Düzköy ilçesinde önemli bir ihtiyacı giderecek olan ‘Pazaryeri ve Otopark Projesi’ için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projeyi 2024 yılının başında hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun “Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede daha görünür olacak” prensibiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi’nde gerçekleştirilen ‘Pazaryeri ve Otopark Projesi’nin temeli görkemli bir törenle atıldı. Düzköy’de önemli bir eksikliği giderecek olan projenin temel atma törenine; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Düzköy Kaymakamı Uğur Salaş, Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti ilçe başkanları, Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, daire başkanları katıldı. Törene ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

ANKARA: GÜZEL PROJE OLACAK

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara, “Gerçekten güzel bir proje olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Çayırbağı halkına verdiği sözü yerine getirmesi bizleri çok memnun etti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KAYMAKAM SALAŞ EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Düzköy Kaymakamı Uğur Salaş ise Düzköy’ün göreve başladığı ilk ilçe olduğunu belirterek, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlçemizin değerini bilelim. İlçemizin güzelleşmesine katkı sağlayacak bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK

“Düzköy Çayırbağı’nda çok önemli bir eksikliği gidereceğine inandığımız Pazaryeri ve Otopark Projemizin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek konuşmasına başlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise “Yine benzer bir mevsimde seçim çalışmaları için Çayırbağı’na gelmiştik. Burada sizlerin çayını, kahvesini içmiştik. Güler yüzünüzle, sevginizle karşılaşmıştık. Yine burada sizler otopark ve pazaryeri ihtiyacının olduğunu bizlere ilettiniz. Biz de eğer seçilirsek sözümüz olsun demiştik. İşte şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz sözü yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden bu güzel tesis, Düzköy’ümüze Çayırbağı’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

18 İLÇEMİZE ADİL ŞEKİLDE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ

Seçimlerden önce her gittikleri ilçede, Büyükşehir Belediyesinin sadece Ortahisar’a hizmet eden bir belediye olmayacağını söylediklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Bizim dönemimizde Büyükşehir Belediyesi Trabzon’un 18 ilçesine 708 mahallesine adil ve hakkaniyetli bir şekilde hizmet götürecek demiştik. Bugün yaklaşık 3.5 yıl sonra memnuniyetle ifade etmeliyim ki bu iddiamızı gerçekleştirme noktasında çok önemli adımlar attık. Tonya’dan Şalpazarı’na, Beşikdüzü’nden Akçaabat’a, Düzköy’e, Of’tan Hayrat’a, Araklı’ya, Sürmene’ye, Arsin’e, Yomra’ya kadar Trabzon’umuzun bütün ilçelerine irili ufaklı projelerle, gerek kırsal mahallelerdeki çalışmalarla, gerek ilçe merkezlerinde hakikaten çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

ŞEHİR TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMLARINI YAPTIK

Zor bir dönemden geçildiğini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bir taraftan pandemi, bir taraftan ekonomik sorunlarla uğraştık ancak buna rağmen iddiayla ve iftiharla ifade edebilirim ki Trabzon tarihinin en büyük, en kapsamlı belediye yatırımlarını da gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bakın Trabzon tarihinin Ortahisar itibarıyla söylüyorum en büyük altyapı projesini başlattık, devam ediyoruz. Yaklaşık 400 kilometre içme suyu hattı yaptık, kanalizasyon, yağmur suyu hattı eksikliklerini tamamladık. Bizim yaptığımız çalışmalarla beraber AKSA da doğal gaz çalışmalarını sürdürdü. Ve bugün Trabzon merkezde 50-60 yıl daha içme suyu gibi bir sorun kalmayacak şekilde bu meseleyi çözdük. Çok az bir iş kaldı, inşallah seçimlere kadar onları da tamamlıyoruz” dedi.

KARADENİZ’İN EN GÜZEL SAHİL DÜZENLEMESİ OLACAK

Bugün Trabzon’da herkesin zaman zaman kullanacağı çok önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı; “Trabzon’da çok modern ve hakikaten Trabzon’a yakışacak bir büyük otoparkın inşaatı inşallah 2023 seçimlerinden önce tamamlanmış oluyor. Yine çok uzun zamandır şehrin gündeminde olan Çömlekçi bölgesinde çok büyük bir dönüşüm devam ediyor. Onda da 1. etap tamamlanmak üzere, 2. etabın da önümüzdeki günlerde ihalesini gerçekleştiriyoruz. Trabzonlunun en büyük meselesi olan denizle buluşamama meselesini yaptığımız Yalıncak plajıyla çözmeye başladık. Seçimlerden hemen önce de önümüzdeki mart-nisan aylarında hizmete girecek olan Ganita-Faroz sahil düzenlemesi, Karadeniz Bölgesi’nin en güzel sahil düzenleme projesi olacak. Bununla birlikte Kadın Yaşam Merkezi’nden yeni büyük otoparklara, Kadınlar Hali’nden Akçaabat Söğütlü’de başladığımız sahil düzenlemesi ile birçok ilçemizde başlattığımız pazaryeri ve otopark projesi, cadde düzenlemeleri gibi, yani artık sayamayacağım kadar çok hizmetin adımlarını attık. Bunların birçoğu inşallah 2023 yılı içerisinde tamamlanmış olacak.”

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Bizim bu çalışmalarımızda gücümüzü aldığımız en önemli odak, iktidar olmamız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Hükümetimiz ve Bakanlarımızdır. Yani eğer onların ekonomik olarak projelerimize verdikleri özel katkılar olmasaydı, biz rutin olarak Ankara’dan gelen payla sadece personel parası ödeyebilirdik. Projelerimize Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Bakanlarımızın verdiği desteklerle biz bugün burada Trabzon’a 50-60 kilometre mesafede Çayırbağı’nda bu güzel tesisin temelini atabiliyoruz. Bu desteklerde milletvekillerimizin de çok büyük rolü vardır, haklarını buradan teslim edelim. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, değerli Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum.”

2024 YILININ BAŞINDA HİZMETE AÇILACAK

“Pazaryeri ve Otopark Projesi, Düzköy’de yaptığımız tek yatırım değildir. Düzköy’de 3.5 senedir, kırsal alanda, mahallerimizde ve Düzköy merkezinde gerek TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu ve kanalizasyon anlamında, gerek belediye birimlerimizin yaptığı çok çeşitli güzelleştirmeler, asfalt-beton çalışmaları var. Değerli ilçe başkanımızla, kıymetli meclis üyelerimizle beraber gönül gönüle, omuz omuza Düzköy’ümüze ve Düzköy’ün 22 mahallesine hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Pazaryeri ve otopark projemizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yüklenicimiz burayı 2024 seçimleri öncesi tamamlayacak ve bu önemli çalışmayı inşallah hep birlikte hizmete açacağız.” Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve davetliler hep birlikte ‘Düzköy Pazaryeri ve Otopark Projesi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.