Düzce’de spor parkları yenileniyor

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal hayatta önemli yer tutan spor parklarının yenilenmesi adına tadilat çalışmalarını sürdürüyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün il genelindeki 32 parkta başlattığı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları sürüyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, 9 parkta tamamladıkları çalışmaların ardından Arapçiftliği Mahallesinde bulunan parklarda da tel örgüler başta olmak üzere zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.

Eylül ayının başından itibaren Cedidiye Mahallesi'nde bulunan parkla birlikte başlatılan program dahilinde şehir genelinde bulunan 32 parkta gerçekleştirilecek bakım çalışmalarında şu ana kadar 9 parkın bakım, onarım ve tadilat işlemleri tamamlandı.

Parklarda bulunan voleybol ve basketbol başta olmak üzere spor sahalarının tel örgülerinin yenilenmesinden pota ve kapıların bakımlarına, zemin iyileştirmelerinden boyanmasına kadar birçok işlemi gerçekleştiren ekiplerin son durağı Arapçiftliği Mahallesi oldu.