Düzce’de pazaryeri kendi enerjisini üretecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Aziziye Mahallesi’nde hayata geçirilen modern pazaryeri hızla yükseliyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi’nde yapımı süren modern pazaryerinin inşaatı devam ediyor.

Kendi enerjisini üretecek pazaryeri inşaatı 5 bloktan oluşacak. Pazaryerinin temel imalatları tamamlanarak Zabıta noktası ve WC binalarının da kaba yapıları yapıldı.

Düzce’nin en büyük pazaryerinin kolon malzemelerinin de önümüzde haftadan itibaren yerleştirme işlemlerine başlayacak olan ekipler, ardından çatı imalatı için çelik montajına başlayacak. Elektrik ve mekanik imalatların da yapımından sonra saha düzenlenmesi gerçekleştirilecek.

Bölgenin en büyük pazaryerinin çatısına güneş panelleri yerleştirilerek kendi elektriğini kendisi üretecek.