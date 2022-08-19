Düzce’de pazaryeri kendi enerjisini üretecek
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Aziziye Mahallesi’nde hayata geçirilen modern pazaryeri hızla yükseliyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi’nde yapımı süren modern pazaryerinin inşaatı devam ediyor.
Kendi enerjisini üretecek pazaryeri inşaatı 5 bloktan oluşacak. Pazaryerinin temel imalatları tamamlanarak Zabıta noktası ve WC binalarının da kaba yapıları yapıldı.
Düzce’nin en büyük pazaryerinin kolon malzemelerinin de önümüzde haftadan itibaren yerleştirme işlemlerine başlayacak olan ekipler, ardından çatı imalatı için çelik montajına başlayacak. Elektrik ve mekanik imalatların da yapımından sonra saha düzenlenmesi gerçekleştirilecek.
Bölgenin en büyük pazaryerinin çatısına güneş panelleri yerleştirilerek kendi elektriğini kendisi üretecek.
|İmsak
|04:35
|Güneş
|06:10
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:00
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|4
|4. Başakşehir
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Real Betis
|1
|3
|3. Villarreal
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Madrid
|1
|3
|6. Real Sociedad
|1
|3
|7. Valencia
|1
|3
|8. Celta Vigo
|1
|1
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Rayo Vallecano
|1
|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0