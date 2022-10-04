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Düzce’de Kervan Kavşağı'nda ağaçları yaktılar
Yerel 04.10.2022, 09:34
Düzce’nin önemli geçiş güzergahı olan D-100 karayolu üzerinde bulunan Kervan Kavşağındaki 50 süs ağacı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Kervan Kavşağı kenarında bulunan boyu yaklaşık 3 metre olan 50 adet süs ağacı (leylandi) ateşe verildi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kibrit veya çakmak ateşi ile ağaçların tutuşturulduğu açıklandı.
Yangın ile ilgili rapor, kolluk kuvvetlerine verilerek inceleme başlatıldı.
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