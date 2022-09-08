Düzce’de Cedidiye’ye Selimiye modeli

Millet Bahçesi ile Cedidiye Meydanını birbirine bağlayarak bütünleşmeyi sağlayacak olan ‘Cedidiye Kent Meydanı Projesi’ birinci etabı hayata geçiriliyor. Şehre ahenk katacak olan meydanda kazı çalışmaları başlatıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün “Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm” sloganı ile başlattığı Kent Estetiği Projesinin ardından; Millet Bahçesi ile Cedidiye Meydanını birbirine kavuşturacak olan “Cedidiye Kent Meydanı Projesi”nde temel kazı çalışmalarına başlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehre ahenk katacak proje çerçevesinde ilk etap çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Millet Bahçesinden başlayarak İstanbul Caddesi üzerinden Cedidiye Meydanı ile bütünleşecek olan Cedidiye Kent Meydanı Projemizin temel kazı çalışmalara start verdiklerini kaydeden Başkan Özlü, "Cedidiye Camiinin tarihine ve mimarisine uygun şekilde yeni yapılar oluşturacağız. Projemizi Cami-Meydan-Çarşı konsepti olarak tasarladık. Cedidiye Kent Meydanı Projemizi tamamladığımızda, Millet Bahçesine kadar ahenk yakalamış olacağız. Düzce’mize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.