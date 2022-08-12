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Düzce’de 3 bin kişilik aşure dağıtıldı
Yerel 12.08.2022, 17:24
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Muharrem ayı dolayısıyla Cedidiye Cami meydanında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cuma namazı sonrasında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen aşure dağıtım programında kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti.
Başkan Özlü, Muharrem ayında dağıtılan aşurenin geleneklerin yaşatılması ve toplumda dayanışmanın bir sembolü olduğunu kaydetti. Düzce Belediyesi Mehteran Takımı da programda yer aldı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün aşure dağıtım programına Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli ve Başkan Yardımcısı Oya Kocaman da katıldı.
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