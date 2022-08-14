Düzce Valiliği'nden 'sağanak' uyarı

Düzce Valiliği, Meteoroloji'den aldığı bilgiye göre Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren gök gürültülü sağanak yağışa karşı olumsuzluklara yönelik vatandaşları uyardı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği, vatandaşlara sağanak yağışa karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre gök gürültülü sağanak yağışların, Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmasi beklendiği kaydedilirken, ani sel ve su baskinina karsi dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.