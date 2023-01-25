Düzce 'Üç Ayları' karşıladı

Düzce'de üç ayların başlangıcı dolayısıyla Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid’ programı düzenledi.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Habip Deveci, Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Dünya Birincisi ve Güzel Ezan Okuma Dünya İkincisi Alphan Çelik, Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferryuh Muştuer, Mevlüthan Mustafa Kaya’nın yorumlarıyla Merkez Büyük Camiide akşam ve yatsı namazları arasında program düzenlendi.

Üç ayların başlangıcı dolayısıyla gerçekleşen etkinliğe Düzce Müftüsü Osman Aydın’ın yanı sıra Düzceliler katıldı.

İslam dünyası için önemli bir yeri olan manevi yönü ile gönülleri kuşatan üç ayların başlangıcını Kur’an tilaveti ve mevlid ile karşılayan Düzceliler, dualara eşlik etti.

Program sonunda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.