Düzce'nin Asar Deresi için ilk kazma

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün vizyon projelerinden "Asar Deresi Rekreasyon Projesi"nin ilk etabı başladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin çehresini değiştirerek projelerinden biri olan Asar Deresi ve Çevresi Rekreasyon Projesi’nin ilk etabının ihalesinin ardından çalışma başladı.

Şehrin tam ortasından geçen ve şehrin cazibesini artıracak olan proje ile birlikte Düzce’nin turizm açısından da önemi bir kat daha artacak.

3 etap olarak yapılması kararlaştırılan projenin ilk etabının tamamlanmasının ardından Düzce’nin çehresi değişecek.

Asar Deresi ve çevresinin, Gösterişli Otel-Küçüksu Köprüsü, Küçüksu Köprüsü- Şaguç Köprüsü ve Şaguç Köprüsü-Film Platosu olarak 3 bölüme ayrılan projenin tamamlanmasının ardından hem Düzceliler hem de kentin havası değişecek.

Dev projeleri adım adım ve titizlikle hayata geçiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Asar Deresi Rekreasyon projesini vatandaşların heyecan ile beklediğini söyledi.

"Şu anda devam eden kütüphaneler, Mahalle konakları, Pazaryeri, Okullar gibi dev projelerimize yenilerini eklemenin heyecanını yaşıyoruz" diyen Başkan Özlü, "Güçlü bir belediyeyiz ve güçlü bir ekibimiz var. Eş zamanlı olarak bu kadar projeyi yürüten sayılı belediyeler arasındayız. Vatandaşlarımız bizlere güvensin, şehrimize kalıcı eserler bırakmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.