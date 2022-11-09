Düzce Emniyeti'nden uyuşturucuya geçit yok

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde bir ay boyunca düzenlenen huzur ve asayiş uygulamalarında 102 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sının tutuklandığı bildirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 7 Ekim -7 Kasım 2022 tarihleri arasında il merkezinde umuma açık işyerleri ve metruk alanlarda, park/bahçelerde, eğlence mekânlarında ve aranan şahıslara yönelik olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince yapılan çalışmalarda 6 bin 189 kişinin sorgulaması yapılarak haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 102 kişi yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, çıkarıldıkları adli makamlarca 6 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken, tutuklanan şahısların içerisinde haklarında 25 yıl 2 ay, 5 yıl 9 ay, 4 yıl 2 ay, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş mahkûmiyet cezası bulunan 3 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Düzce'de bir ay boyunca düzenlenen uygulamalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ve malzemeler ise şöyle:

Düzce merkezinde; 13 adet Ruhsatsız Tabanca, 9 adet Kurusıkı Tabanca,130 adet Fişek, 2 adet bıçak, 34 gr Esrar, 73 gr Metamfetamin, 114 gr Bonzai, 44 gr Uyuşturucu Madde, 21 adet kapsül Uyuşturucu ve Uyarıcı madde etkisine sahip hap, 1 adet Hassas Terazi, 1 Cm Pipo ele geçirilirken, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 2 kurusıkı tabanca,1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 10 gram esrar, 39 gr Uyuşturucu Madde ve 9 kök Hint Keneviri ele geçirildi.