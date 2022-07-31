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Düzce'de yaşlı adam traktör kazasında hayatını kaybetti

Yerel 31.07.2022, 17:02
Düzce'de yaşlı adam traktör kazasında hayatını kaybetti

Düzce’de traktörüyle fındık tarlasını temizlemeye giden 70 yaşındaki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Düzce’nin Akçakoca ilçesi Dadalı Köyü’nde meydana geldi.

Dadalı köyünde ikamet eden 70 yaşındaki M. Karakuzu, fındık bahçesini temizlemek için traktörüyle yola çıktı.

Yaşlı adam Düzköy mevkiinde kullandığı tarktörün direksiyon hakimiyeti kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan M. Karakuzu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Talihsiz adamın cesedi yapılan incelemenin ardından Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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