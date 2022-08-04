Düzce'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde getireceği tespit edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün sıkı takibiyle yakalanan bir kişi adli makamlarca tutuklandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce'de uyuşturucu madde getireceği tespiti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, şüpheliyi yakın takibe alan ekipler, şahsın üzerinde ve ikametinde yaptığı aramalarda; 22 adet Sentetik Ecza, 3 parça halinde toplam 5 gram Kokain Maddesi, 5 parça halinde toplam 195 gram Esrar Maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütmede kullanılan öğütücü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesi sonrasında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.