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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Yerel 05.08.2022, 16:25
Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 kişi geçtiğimiz gün yapılan operasyonla yakalndı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada; 13 parça halinde toplam 7 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Yakalanan kişilerin emniyetteki ifadeleri sonrasında şüpheiler "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Çilimli Cezaevi'ne teslim edildi.

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