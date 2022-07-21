Düzce'de 'trafiğe kapalı alan' cezası

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İstanbul Caddesinde motorlu taşıtlara geçit vermemek için denetimlerini sıklaştırdı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi'nde motorlu araçlara geçit vermemek için denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İstanbul Caddesinin farklı noktalarında denetimler yapan zabıta ekipleri, caddenin yayalara, bisikletlilere ve elektrikli araçların kullanımına açık olduğuna dikkat çekti.

Motorlu araçların giremeyeceğini vatandaşlara anlatan ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte motorlu araçlarıyla caddeye giren sürücülere cezai işlem uyguladu.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yayaların güvenliğini tehlikeye atanlara geçit verilmeyeceği belirtildi.