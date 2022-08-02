Düzce'de tarımsal hazırlık

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi toplantısına katılarak önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Düzce tarım ürünlerinin tanıtılacağı festival hakkında açıklamalarda bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Kent Konseyi, son toplantısı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda Kent Konseyinin yapmış olduğu çalışmalar ele alındı. Konsey toplantısında ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan tarım festivali de konuşuldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapılması planlanan festivalde Düzce’de yetişen ürünlerin sergilenmesi ve tanıtılması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Özlü, “Yapılacak olan festival ya da şenlik çeşitli tarım ürünlerine olmalı. Tek bir ürün üzerine oturtarak zayıf bir organizasyon yapmayacağız. Sürükleyici birkaç tane ürün ön plana çıkarılacak ve Düzce’de yetişen mahsuller olacak” ifadelerine yer verdi.