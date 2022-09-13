Düzce'de Jandarma'dan servis araçlarına özel denetim

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Timlerince, okul zili ile birlikte çocukların huzurlu ve güvenli seyahatlerinin sağlanması için trafik denetim ve kontrollerine başladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri" konulu yazısı dahilinde okulların açıldığı ilk iki gün içerisinde il genelini kapsayan okul servislerine yönelik trafik denetimlerinde, sürücü ve araçlara ait belgelerin yanısıra araçlarda bulundurulması zorunlu olan emniyet kemerleri, ilkyardım çantası, yangın söndürme cihazı, okul taşıtı yazıları ile kırmızı ışıklı dur levhaları kontrol edildi.

Düzce'de de Jandarma Trafik Timleri'nce gerçekleştirilen denetimde 75 okul servis aracı kontrol edilirken, 17 araca 6 bin 566 lira idari yaptırım uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı yetkililerince yapılan açıklamada; tüm paydaş kurumlarla birlikte çocukların güvenli seyahatlerini sağlamak adına her daim yollarda olunacağı, denetim ve kontrollere aralıksız devam edileceği kaydedildi.