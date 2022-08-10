Düzce'de itfaiyeye donanımlı yeni bina

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir yandan yeni projelerin startını verirken, en büyük projelerinden olan modern mimarisinin yanı sıra son teknoloji ile donatılan İtfaiye Hizmet Binası tamamlandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Burhaniye mahallesinde kısa süre içinde inşası yapılan hizmet binasına taşındı.

Çoban mevkiinde inşa edilen yeni İtfaiye hizmet binası, kentin beklentilerine cevap veren ve son teknolojilerin gereklerini yerine getiren bir yapıda tasarlanırken, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün bölgenin en donanımlı ve modern hizmet binasına sahip İtfaiye Müdürlüğü vaadi de gerçekleşmiş oldu.

BÖLGENİN EN DONANIMLI BİNASI

Yeni hizmet binasının mevkii, Düzce’nin dört bir yanına 5-7 dakika gibi kısa bir süre hesaplanarak seçildi. Yeni hizmet binasına tamamen taşınan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son gelen ihbarlara kolay, sıkıntısız ve belirlenen sürenin altında ulaşmaya başladığı ifade edildi.

2 Bin 400 metrekare kapalı alana sahip ve 200 metreküp su deposuna sahip olan 10 araç kapasiteli yeni binada, 6 idari oda, yemekhane, yatakhane, çavuş odası, teras, dinlenme odaları, mescit, spor salonları ve misafirhane de bulunuyor.