Düzce'de iki aile arasında dehşet: 3 ölü, 1 yaralı

Düzce'nin Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki köyde, fındık bahçesi dönüşünde bir aileye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olaya karışan iki firari şüpheli aranıyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce'de dün akşam saat 20.15 sıralarında arazi anlaşmazlığı dolayısıyla Ç. ailesinden 4 kişi aralarında husumetli olduğu öğrenilen G. ailesinin fındık bahçesinden evlerine döndükleri esnada yollarını keserek av tüfeği ile vurdu.

G. ailesinden M.G. ve S.G. adlı iki şahıs olay yerinde vefat ederken, ikisi ağır yaralı da Düzce Atatürk ve Düze Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan A.G. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, ölü sayısının 3'e çıktığı olaya karışan iki firarı şüpheli şahsın arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

Köyde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.