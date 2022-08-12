Düzce'de 'derme çatma' görüntü ortadan kalkacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin ortasında "derme çatma" dükkânlardan dolayı kötü görüntü oluşturan Eski Sanayi Çarşının Beslanbey mevkiine taşınması için inşaat çalışmalarına start verdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin merkezinde bulunan Eski Sanayi Çarşısının kaldırılması ve yeni yerine taşınması için çalışma başlatıldı.

Uzun süredir Düzce gündeminde olan ancak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından hayata geçirilen Modern Sanayi Sitesi 63 dönüm arazi üzerinde yükselecek. Modern Sanayi Sitesinin yapılacağı alanda yapılan basın toplantısına Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Başkan Yardımcıları ve müdürlerin yanı sıra TSO Başkanı Tuncay Şahin, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı ile esnaf odaları başkanları katıldı.

Sanayi sitesinin yapılması için TOKİ ve Milli Emlak Müdürlüğü ile ilgili süreci açıklayan Başkan Özlü, 63 dönüm üzerine yapılacak ve rezerv alanının da hazır olduğu Modern Sanayi Sitesinde 381 adet dükkan ve sosyal donatıların olacağını kaydetti.

ÖNCELİK DÜZCELİ ESNAF

Modern Sanayi Sitesinde 84 metrekare birinci kat ve 20 metrekare asma katın olacağı dükkanların satın alınması için işyeri talep sözleşmesini ilk olarak Eski Sanayi Çarşısı ve Düzceli esnaflara teklif edeceklerini kaydeden Özlü, “ Ön talepleri topladıktan sonra ihaleye çıkacağız. Ardından da dükkanların fiyatlarını belirleyeceğiz. Satın alma önceliği esnafımızda olacak. Teslimat süresini de 1 yıl olarak hedefledik. Kış ayları gelmeden bölgenin zemin çalışmasını bitireceğiz. Hedef süremizi mücbir sebepler haricinde yakalayacağımızı düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

Projenin bir yıl içerisinde tamamlanmasıbekleniyor.