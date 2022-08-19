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Düzce'de 3 uyuşturucu tacirine tutuklama

Yerel 19.08.2022, 17:08
Düzce'de 3 uyuşturucu tacirine tutuklama

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 3 şahıs yakalandı.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; üç parça halinde toplamda 125 gram Metamfetaminmaddesi, 15 gram Esrar maddesi, 4 adet Sentetik Ecza, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam pipo, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar emniyetteki işlemleri sonrasında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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