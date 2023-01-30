Düzce'de 23 Nisan Çocuk Parkı şekillenecek

Düzce'de Camikebir Mahallesi'nde başlatılan 23 Nisan Çocuk Parkı'nın betonu döküldü.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Eski film platosunun bulunduğu alanda ve Asar Deresi Projesi ile entegre şekilde hummalı çalışma devam ediyor.

Bu sayede 7 bin 400 metrekarelik yeşil alanın yanı sıra 60 araçlık otoparkı, yürüyüş yolları, Türkü Evi ve kafeterya alanlarının bulunacağı parkın tamamlanmasıyla birlikte çocukların güvenle ve sağlıklı bir şekilde eğlenebilecekleri yeni bir sosyal yaşam merkezinin kazandırılması hedeflendi.

Yapımı tüm hızıyla devam eden 23 Nisan Çocuk Parkı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılışının yapılması planlanıyor.