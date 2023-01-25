Düzce Asar Projesi ile yeni kimlik kazanacak

Türkiye Belediyeler Birliği ödüllü 'Asar Deresi Projesi'nin ilk etap çalışmaları sürüyor.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Küçüksu Köprüsü – Şaguç Köprüsü arasındaki 430 metrelik bölgede dere kenarında yapımına başlanan amfinin basamakları ortaya çıktı.

Şehrin ortasından geçen, bir nevi iki yakayı birleştiren dere arasında kalan 430 metrelik bölümde ilk etap çalışmalarına mücbir sebepler haricinde aralıksız devam eden ekipler, 32 bin 700 metrekarelik alan içerisinde gerçekleştirilen çalışmayla şehre yeni bir kimlik kazandırmak için çaba gösteriyor.

Bu arada derede sürdürülen çalışmaların yanı sıra kısa süre önce dere kenarında perde betonu dökülerek yapımına başlanan amfinin basamakları da ortaya çıktı.