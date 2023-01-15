Son Dakika

Dünyanın etrafını 6 kez dolaştı

Yerel 15.01.2023, 09:51
Dünyanın etrafını 6 kez dolaştı

İBB iştiraki İSPARK, 2022 yılında 48 milyon kez İstanbullulara otopark hizmeti verdi. Yıl içerisinde park eden araçlar uç uca eklendiğinde araç konvoyu 240 bin kilometre ile dünyanın çevresini 6 defa dolaşacak uzunluğa ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK, 2022’de yeni otopark alanları ile kapasitesini artırdı.  Yol üstü otopark alanlarında çift sıra parklanmadan kaynaklı problemlerin önüne geçti. Yüzbinlerce araca, 48 milyon kez hizmet veren İSPARK, sistemli ve düzenli işletmecilik modeli ile ilçe merkezlerinde yaşanan otopark sorununa neşter vurdu.​

2022’DE 10 BİN ARAÇLIK İLAVE KAPASİTE

İSPARK 2021 yılında otoparklar başta olmak üzere tüm işletme alanlarında 117 bin 688 kapasiteyle hizmet verirken yaptığı planlama ve yoğun çalışmalarla 2022 yılında 127 bin araçlık kapasiteye ulaştı.

Parklarda sürücülerin açık ve katlı otoparkları daha çok tercih ettikleri görüldü. Katlı ve açık otoparklarda parklanma seviyesi yüzde 76 olurken, yol üstü otopark alanlarda bu rakam yüzde 24 oldu.

İstanbullular, 2022 yılında İSPARK’ın genişleyen ağı sayesinde toplam 48 milyon kez araçlarını park etti. Park edilen araçlar hesaplandığında yaklaşık 240 bin kilometre uzunluğunda taşıt konvoyunun trafikten otoparklara çekildiği görüldü.  Böylelikle park eden araçlar uç uca eklendiğinde dünyanın çevresini 6 defa döndüğü ortaya çıktı.

DİNLENME ALANLARINA 6 MİLYONUN ÜZERİNDE PARK

Doğanın tadını ve sahilin keyfini çıkarmak isteyen İstanbullular, İSPARK’ın kentin farklı yerlerinde doğa ile iç içe olan otoparklarını da yoğun olarak kullandı. İSPARK, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı başta olmak üzere sahil bölgelerinde, mesire alanlarında ve şehir parklarında bulunan otoparklarında 2022 yılında 6,2 milyon araca hizmet verdi.

OTOGARLAR RAHAT ETTİ

İstanbul’un önemli ulaşım ve seyahat noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile İSPARK Alibeyköy Cep Otogarı’nın 2022 yılı verilerinde otogara giriş ve çıkış yapan yolcu otobüsleriyle birlikte otogarlara yolcu bırakmaya ve almaya gelen araçlar birlikte hesaplandı. Toplam 9,3 milyon kez otopark hizmeti verildi.

İSPARK’TA ENGEL YOK

2022 yılında İSPARK otoparklarını 655 bin kez kullanan engelli sürücüler, İSPARK’ın kendilerine sunduğu ücretsiz park hizmetinden yararlanmaya devam etti. Engelli sürücüler araçlarını İSPARK’a kayıt yaptırarak kent genelindeki açık ve katlı otoparkları 10 saat, yol üstü otoparkları ise 3 saat ücretsiz kullanabiliyor.

Şehit yakını ve gaziler ise 2022 yılında İSPARK otoparklarını yaklaşık 27 bin kez ücretsiz kullandı. Araçlarını online olarak kayıt yaptıran şehit yakını ve gaziler İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanabiliyor.

İSTANBULLULAR 1,5 MİLYON KM PEDAL ÇEVİRDİ

İstanbul genelinde 300 istasyon ve 3 bin bisikletle hizmet veren İsbike akıllı bisiklet paylaşım sisteminin 2022 yılı verilerine göre 483 bin kez bisiklet kiralandı. İstanbullular toplam 1,5 milyon kilometre bisikletle yolculuk yaptı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 17 20
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 17 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Antalyaspor 17 18
15. Kasımpaşa 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Keçiörengücü 19 33
4. Boluspor 19 33
5. Bodrumspor 18 32
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Altay 19 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 18 39
3. M. United 18 38
4. Newcastle 18 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 17 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Villarreal 17 28
5. Real Betis 16 28
6. Atletico Madrid 16 27
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Celta Vigo 17 17
16. Real Valladolid 17 17
17. Sevilla 17 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4