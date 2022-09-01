Dünyanın en uzun bayrağı Kütahya'da açıldı

30 Ağustos Bayramı kutlamalarında 3743 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun bayrağı olarak açılan Türk Bayrağı’nın hazırlanmasında önemli rol üstlenen Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Adil Emsem, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında açılan 3743 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ile Türkiye’de ve dünyada Kütahya’nın adı bir kez daha duyuruldu. Bayrağın hazırlanmasında önemli rol üstlenen Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Adil Emsem, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek, verdiği destek için teşekkür etti.

Başkan Işık konuşmasında Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı’nın şehre gelerek toplu açılış yaptığını ve Zafer Meydanı’nın da bu listede yer aldığını belirtti.

Başkan Işık, 3 bin 743 metre uzunluğunda 1 metre genişliğindeki Türk Bayrağını federasyonun hemşehrilerinin katkılarıyla hazırlayıp üniversiteye teslim ettiklerini söyledi.