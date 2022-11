Dünya Şoförler Günü kutlandı

Her gün kilometrelerce yol kateden, vatandaşa güvenli ulaşım sağlamak için gece gündüz çalışan şoförleri saygıyla anmak için her yıl 30 Kasım’da ‘Dünya Şoförler Günü’ kutlanıyor. Bu kapsamda İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İETT garajlarını ziyaret ederek şoförlerin gününü kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Otobüs, taksi, minibüs, tır, kamyon gibi pek çok vasıtayla seyahat eden ve meslek icra eden şoförler, Dünya Şoförler Günü'nde unutulmadı. Dünya Şoförler Günü her yıl 30 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bünyesinde 12 bin 100 otobüs kaptanı barındıran İETT, sabahın erken saatlerinde şoförlere sürpriz yaptı. Genel Müdür Alper Bilgili ile yöneticiler sabah 5.30’da 11 farklı noktada ziyaretlerde bulundu. Şoförlerin gününü kutlayan Bilgili ve beraberindeki heyet, şoförlerin derdini dinledi beraber çay içti. Kadın şoförlere de karanfil dağıtan Bilgili, İstanbul trafiğine çıkanlara kolaylıklar diledi.