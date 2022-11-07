Dünya Şehircilik Günü 46. Kolokyumu başladı

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 46`ncısı düzenlen kolokyum, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan açılış konuşmaları ve ilk oturumlarla başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 6-8 Kasım tarihleri arasında "Toplumda ve Mekanda Adalet" temasıyla düzenlenen 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 46. Kolokyumu açılış konuşmalarıyla Eskişehir’de başladı. Büyükşehir Belediyesi Turgut Özakman Sahnesi'nde Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların yer aldığı kolokyumun açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koromaz, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter, TMMOB’a bağlı odaların başkan ve yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler, belediye bürokratları ile davetliler katıldı.

Kolokyumun açılışında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koromaz ve Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter Eskişehir’de gerçekleşen bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği nedeniyle Başkan Büyükerşen’e teşekkür etti. Emin Koromaz, “TMMOB olarak bizler temsil ettiğimiz bilimsel ve teknik bilgiyi ülkemizin kalkınması, halkımızın çağdaş ve mutlu bir yaşam sürmesi için kullanmayı şiar edinen bir örgütlenmeyiz. Bilgi ve birikimin toplumsallaşması için ülke genelinde yüzlerce etkinlik yapıyoruz. Bu şehircilik kolokyumu da şehircilikte ortak sorunlara ortak çözümler amacıyla yürütülen en değerli etkinliklerden birisi. Her yıl farklı şehir ve farklı konularla gerçekleştiriliyor. İşte bugün de Eskişehir’deyiz” dedi.

Açılışta konuşan Başkan Büyükerşen de, “Kolokyuma Eskişehir’de ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bu kolokyum aynı zamanda doğum günüm olan 8 Kasım öncesi bana en güzel hediyedir. Kolokyumun yapılması konusunda teklif geldiğinde hiç tereddüt etmedim. Eskişehir birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu ile özel bir şehirdir. Eskişehir genç Cumhuriyet’in fabrikaları ile atılım yapan şehridir. Günümüzde OSB, Teknoloji Geliştirme Merkezi, Lojistik Merkezi ile bir sanayi kentidir. 3 büyük ovanın ortasında Porsuk’un beslediği bereketli toprakları ile bir tarım kentidir. Eskişehir bir üniversite kentidir. Kent toplumdan soyutlanması mümkün olmayan organik bir kavramdır. Demografik yapısı göçlerle şekillenmiş Eskişehir, birlikte yaşama kültürü ve kentlilik bilincini yerleştirmeyi başarmıştır. Eskişehir 1999’da göreve başladığımızda Anadolu’nun küçük bir bozkır kenti olarak tanınıyordu. Şehir Eskişehir’dir sloganı ile başladığımız günden bugüne geçen 23 yılda, Eskişehir Porsuk Çayı ile barışık, kültürel mirasına sahip çıkan, sanatla kucaklaşan, büyük yeşil alanları, parkları olan, öğrenen ve öğreten çağdaş bir kent olma yolunda önemli mesafe kat etmiştir. Bu bir şehircilik yolculuğudur. Önümüzde hala atılacak adımlar, aşılacak engeller var. Şüphesiz ki bu noktaya gelmemizde şehircilik projelerine ve planlamaya verdiğimiz önem büyüktür. Ülkemiz şehirciliğine gerek kuramsal gerek pratikte katkı sunan şehir plancılarının ve adaylarının 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nü tebrik ederim. Bu yıl kolokyumun temasının Toplumda ve Mekanda Adalet olarak belirlenmesi isabetli bir karardır. Bizler pandemi ile birlikte bir yandan ekonomik mücadele verirken, bir yandan da Cumhuriyet’in 100 yıllık kazanımlarının kaybolmaması için çaba sarf ediyoruz. Kolokyumun başarılı geçmesini diliyor tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası oturumlara geçildi. Kolokyum`da, "Adalet: Doğa ve İklim" ve "Adalet: Mekan ve Toplum" ana başlıkları çerçevesinde, güvenli ve adil yaşam alanlarının oluşturulması üzerine bilimsel araştırmalar sunulacak ve planlama tartışmaları yapılacak.