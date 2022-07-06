Dünya mirasına bayram temizliği!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi Sur’lar ve burçlarda düzenli yaptığı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, dünya kültür mirası tarihi Diyarbakır Surlarının temiz tutulması, yerli ve yabancı turistlerin rahat dolaşabilmesi amacıyla titiz çalışma yürütüyor.

Surların tamamını kapsayan çalışmada ekipler, burçların içindeki çöpler topladıktan sonra süpürgelerle temizliyor. Düzenli olarak iki ayda bir, sur ve burçlarında yapılan temizlik çalışması, sıcak havanın etkisiyle ayda bir defaya indirildi.

Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından ekipler sürekli kontrol yaparak bölgenin temiz kalmasını ve kötü kokuların oluşmamasını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sur dipleri ve burçları yabancı otlardan da arındırarak akrep, yılan ve haşerelere karşı ilaçlayacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, dünya mirası Surlarda Diyarbakırlıların, yerli ve yabancı turistlerin rahat ve hijyenik bir ortamda gezebilmesi için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstererek atıkların gelişigüzel atılmaması konusunda uyardı.