Draman Parkı Fatih'e nefes aldıracak

Fatih’te yeşil alan artırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni yapılan yeşil alan projelerinden biri olan ve Dervişali Mahallesi’nde inşa edilen 4 bin 400 metrekarelik Draman Parkı’ndaki çalışmaları Başkan Mehmet Ergün Turan yerinde inceledi.İSTANBUL (İGFA) - Fatih, Dervişali Mahallesi’ndeki Draman Caddesi üzerinde yapımına devam edilen Draman Parkı’yla yeşillenmeye devam ediyor. Parkta yürütülen çalışmaları yakından takip eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün, alanda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplam 4 bin 400 metrekarelik alanda inşa edilen ve büyük bir kısmı yeşil alan olarak planlanan Draman Parkı’nın projesinde; eğlenceli aktiviteler sunan çocuk oyun alanı, spor sahası, yürüyüş yolları ve piknik alanları da bulunuyor. Çalışmalar tamamlandığında bölge halkının güvenli ve eğlenceli zaman geçirebileceği yeni bir yeşil ve sosyal donatı alanı daha ilçeye kazandırılmış olacak.