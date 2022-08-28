Dörtyol’daki kazaya itfayeden anında müdahale

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 35 kişi yaralandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerinde anında müdahale etti.HATAY (İGFA) - Kaza, Dörtyol ilçesinin Ocaklı Mahallesi’nde 27 Ağustos gecesi 22.35’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dörtyol otoyolunda gişelere yaklaşan yolcu otobüsü, tekerinin patlaması sonucu devrildi.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN VATANDAŞLARA HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE EDEREK OLASI CAN KAYIPLARINI ENGELLEDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken otobüsün içerisinde sıkışan yaralılar için çalışma başlatıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olası can kayıpları engellendi.

Sıkıştıkları yerden HBB itfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile kurtulan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.