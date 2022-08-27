Dönmez Ordu’ya müjdelerle geldi

Çeşitli temaslarda bulunmak ve Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Ordu’ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ziyarette bulundu.ORDU (İGFA) - Beraberinde AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Bakan Dönmez, Büyükşehir Belediyesi girişinde çiçeklerle karşılandı. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından denizcilik faaliyetlerinin arttırılmasını desteklemek amacı ile imal edilen sürat ve kayık türü tekneler ile güneş enerjisi ile çalışan şarjlı bank ve diğer projeleri inceledi.

BAŞKAN GÜLER: “OLDUKÇA VERİMLİ BİR ZİYARET OLDU”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Dönmez’e Ordu’ya kazandırdığı yatırımlar için teşekkür eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bugün Ordu’da gerçekten olağanüstü verimli bir gün yaşandı. Sayın Bakanımızla değerli heyetini ağırlama fırsatımız oldu. Bütün ilçelerimizdeki gelişmeleri, ihtiyaçlarımızı arz etme imkanımız oldu. Kendilerine katılımlarından ve Ordu’ya verdiği önemden dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Elektrik kesintilerinin, hava kirliliğinin olduğu bir dönemden şimdi taleplerin çok daha aza indiği bir dönemi görme fırsatı bulduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“BAŞKAN GÜLER VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Enerji koordinasyon toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise her gelişinde çehresi daha da güzelleşmiş bir Ordu bulduğu için Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ordu ilinde Bakanlığımızın ilgi alanlarına giren konularla ilgili olarak şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yaptığı çalışmalar ve durum hakkında bilgi aldık. Bundan sonra yapılan yatırımları birlikte değerlendirdik. Bu sürece katkı sunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ediyorum. Hakikaten Ordu’ya her geldiğimde Ordu’nun çehresinin daha da güzelleştiğini daha da farklılaştığını gözlemliyorum. Ordu, bu coğrafyada bizim üzerine titrediğimiz şehirlerimizden bir tanesi. Sadece tarım değil tarım dışı farklı alanlarda da kendisini gösteren, çalışan, üreten ve yarışan bir kent durumuna geldi. Ondan dolayı da Sayın Başkan ve ekibini de ayrıca tebrik ediyorum.”

11 İLÇEYE DAHA DOĞALGAZ GELİYOR

Ordu’ya 19 yılda 1,95 milyar liralık Enerji ve Tabii Kaynaklar alanında yatırım yapıldığını söyleyen Bakan Dönmez, “Ordu’ya iktidara geldiğimiz günden bu yana alt yapı anlamında çok ciddi yatırımlar yaptık. 2002 yılında 3.7 milyon liralık yatırım almış iken geçtiğimiz yıl yapılan yatırımın tutarı 244 milyon liraydı. Toplam 19 yıl içerisinde de 1,95 milyar liralık enerji ve tabii kaynaklar alanında yatırım gerçekleştirdik. Ordu doğalgazla 2008 yılında tanıştı o dönem Sayın Başkanımız da Enerji Bakanıydı. İlin neredeyse yarısına doğalgaz kullanma imkânı sağlanmış durumda. Son yıllarda ilimizden gelen talepleri değerlendirmeye aldık. Akkuş , Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, ikizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerimize 2022-2025 yılı döneminde inşallah gaz vermeyi planlıyoruz. Geriye kalan 5 ilçemizle ilgili olarak da etüt ve projelendirme talimatını da verdik. Onları da gaza kavuşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“ORDU AÇIKLARINDA SİSMİK ARAMA YAPILACAK”

Karadeniz’de gaz arama faaliyetleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Ordu sahil kesiminde ve Ünye’de keşif amaçlı birer kuyu açmayı planladıklarını söyledi.

Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

Karadeniz’de gaz arama çalışmaları devam ediyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde o gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Karadeniz’in batıdan doğuya gaz aranması gereken birçok bölgesi var. Bir taraftan da sismik çalışmaları başlattık. Ordu’nun sahil kesiminden başlayarak deniz yetki alanımız olan bölgede sismik çalışmalarımızı yaptık. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisi de sismiklerine devam ediyor. Daha önce sismiklerden elde ettiğimiz verileri değerlendirdik. Ordu’da ve Ünye’de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz onu da programa aldık.”