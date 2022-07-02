Dokuz Eylül'den kariyer yolculuklarına adım attılar

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) 2021-2022 Akademik Yılı’nda bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrenciler için düzenlediği Ortak Mezuniyet Töreni, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - DEÜ Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde Doç. Dr. İlkay Ebru Tuncer Boon yönetiminde oluşturulan Neredeyse Onlar Grubu’nun konseriyle başlayan Ortak Mezuniyet Töreni, üniversite mensuplarını ve öğrenci ailelerini bir araya getirdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın Ankara’dan çevrimiçi olarak bağlandığı tören, üniversitenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Adını İzmir’in kurtuluş gününden alan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin mensuplarının gücü ile ülkemizin aydınlık geleceği için çalıştığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bizi biz yapan, farkımızı ortaya koyan ve ‘Dokuz Eylül’ ruhunu yaşatan hakikatler, aile bağlarıdır, gönül birliğidir, bilim sevdasıdır. O yüzden adımız, hem gönüllerde hem de tarihimizde saklıdır. Bu yıl kuruluşunun 40’ncı yılını kutlamaya hazırlanan üniversitemizde bilim dünyamıza değer katacak projeleri hayata geçirmeye ve yatırımlar yapmaya özen gösterdik. Şu anda karşınızda gördüğünüz gençlerimiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Üniversitesi olmayı layık görülen bir devlet kurumundan mezun olma onuruna eriştiler. Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerindeki başarısı ve kalite standartları nedeniyle Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne layık görülen üniversitemizdeki eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Eğitimde fırsat eşitliğine inanan; engelsiz üniversite ve toplum hedefine emin adımlarla koşan ailemizin Ankara’da aldığı 7 engelsiz program nişanına, ulusal ve uluslararası akreditasyon belgelerine, ISO standartlarını kamu hizmetleriyle bütünleştiren çalışmalarına öğrencilerimiz de tanıklık etti. Saygıdeğer hocalarımızın ve kıymetli mesai arkadaşlarımızın bugüne kadar gösterdiği çaba, sabır ve anlayış üniversitemizin bu noktaya ulaşmasını sağladı. Üniversitemizin ilk kadın rektörü ve öğrencilerinden birisi olarak hocalarımıza ve mesai arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan DEÜ İşletme Fakültesi birincisi Zeynep Elif Turgut ise dört yıl önce çıktıkları yolculuğu Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden birinden mezun olarak tamamladıklarını ifade etti.

Konuşmalar sonrasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve belgeleri eğitim gördükleri akademik birimlerin dekan ve müdürleri tarafından verildi.Tören, toplu fotoğraf çekimi ve mezun öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.