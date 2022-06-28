Dokuz Eylül'den eğitime lisansüstü destek

Türkiye’nin seçkin ve köklü kurumları arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü’ DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür arasında imzalandı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Üç yıl boyunca geçerli olacak protokol kapsamında; İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlerin, DEÜ’ye bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim almaları sağlanacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Rektörlük olarak, hem lisansüstü eğitim faaliyetlerine hem de kamu kurumları ile iş birliğine önem veren bir kurum olduklarını belirterek, yapılacak iş birliği sayesinde öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora programlarına katılabileceğini, böylelikle katıldıkları program doğrultusunda akademik yetkinliklerini artıracak ve uzmanlaşacaklarını söyledi.

Bilginin sürekli değiştiğini ve geliştiğini ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ise, tatil dönemi bittiğinde öğretmenlerin, hem öğrenci hem de öğretmen olacağını belirterek, bu kapsamda DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve bütün akademisyenlerine teşekkür etti.