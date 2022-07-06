Dokuz Eylül'de 'Engelsiz Ödül' gurur

Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nden 11 bayrak ve 7 nişanla dönen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) elde ettiği başarıyı mensuplarıyla kutladı.İZMİR (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nden 11 bayrak ve 7 nişanla dönen Dokuz Eylül Üniversitesi, elde ettiği başarıyı ve yaşanan büyük gururu mensuplarıyla kutladı.

DEÜ’nün özel gereksinimi olan bireylere yönelik hizmet ağını genişletmek amacıyla Buca Eğitim Fakültesinde hizmete aldığı ArtıBiz Kafe’de gerçekleştirilen etkinlikte, bayrak ve nişan ile ödüllendirilen birim ve programlara teşekkür belgeleri verildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca İlçe Sağlık Müdürü Murat Köksal ve üniversite mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen törende Dokuz Eylül Üniversitesi’nin engelleri aşma yolundaki özverili çalışmalarına dikkat çekildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eğitimde fırsat eşitliğine inanan ve özel gereksinimli bireylere yönelik akademik sorumluluklarını titizlikle yerine getiren mensuplarıyla her zaman gurur duyduklarını dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Marifet iltifata tabidir derler. Bu ödüllerin alınmasında hepimizin emeği var ve bunun haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Yükseköğretim Kurulu’nda 2022 Engelsiz Üniversiteler Ödüllerimizi alırken YÖK Başkanımız Sn. Erol Özvar’a şunu söyledim. Üniversitemizde 2 bin 100 özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencimiz var. Bu arkadaşlarımızın yaklaşık 400 tanesinin yüzde 40 ve üzeri engeli bulunuyor. 60 bini aşkın öğrencimiz var. Bizim buradaki bütün çabamız 2 bin 100 öğrencimizin 60 bin öğrencimizle eşit şartlarda eğitim görmesini sağlamak” diye konuştu.

DEÜ’nün ‘Kitabımın Sesi Ol’, ‘Eylül Bebekler’, ‘ArtıBiz Kafe’ gibi birçok proje ve etkinliği hayata geçirdiğini söyleyen Rektör Hotar, alınan bayrak ve nişanların çok çalışmanın eseri olduğunu ve tesadüf olmadığını dile getirerek, “Bu ödüllerin kazanılmasında emek veren; gönlünü, akla, bilime ve insanlığa vakfeden mensuplarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörü Prof. Dr. Rukiye Günseli Yıldırım ise 18 ödülü duyunca büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, “Bu ödüllerle birlikte hedefimiz daha da yükseldi. Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a özellikle teşekkür etmek istiyorum, hep yanımızda oldu, projelerimizde önümüzü açtı” dedi.

Konuşmaların ardından teşekkür belgesi takdim törenine geçildi. YÖK’ten bayrak alan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Veteriner Fakültesine teşekkür belgeleri verildi.